L’Amica Geniale 3: il finale svela chi sarà Elena adulta

Cala il sipario su L’Amica Geniale 3, serie evento di Rai 1 che sta riscuotendo ormai dal 2018 un incredibile successo in tutto il mondo. Nella terza stagione abbiamo accompagnato le protagoniste, Elena e Lila, in una nuovo momento delle loro vite: una maturità troppo spesso soffocata da una società in cui la donna fatica a trovare il suo posto.

Guarda l’intervista a Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste de L’Amica Geniale 3

Ancora una volta le protagoniste sono state interpretate dalle giovanissime e talentasse Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che con L’Amica Geniale 3 hanno detto ufficialmente addio ai personaggi che hanno plasmato così profondamente le loro vite.

A partire dalla prossima stagione i volti delle protagoniste cambieranno per lasciare spazio ad attrici adulte. Si è vociferato a lungo su chi potessero essere le più adatte a interpretare i personaggi nati dalla penna di Elena Ferrante e con la fine della terza stagione è arrivata una prima risposta.

ATTENZIONE SPOILER!

Se avete visto gli ultimi due episodi avrete notato che nell’inquadratura finale Elena si guarda allo specchio ma il suo riflesso le restituisce un’immagine di sé più grande. Un’immagine che ha le fattezze di Alba Rohrwacher la quale era già nel cast in quanto voce fuori campo della stessa Elena. Resta invece un mistero il volto della Lila del futuro.

Il finale de L’Amica Geniale 3

Negli ultimi due episodi della terza stagione il matrimonio di Elena si sgretola, complice anche il suo riavvicinamento con il furbo arrivista Nino Sarratore. Insicura e intrappolata in un’unione insoddisfacente, Elena cede al suo grande amore di gioventù scegliendo di lasciare Firenze per partire con lui in Francia.

Lila, quasi una presenza fantasma sul finale di stagione, disapprova perché ha già capito dove questa scelta condurrà Elena ma non può fare nulla per evitarlo.