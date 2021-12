Jungkook dei BTS e l’attrice Lee You Bi stanno insieme? Le dichiarazioni ufficiali

Gli ARMY sono rimasti scioccati quando delle voci sulla star dei BTS Jungkook hanno iniziato a insinuare una sua frequentazione con l’attrice Lee Yoo Bi (o Lee Yu Bi).

I rumors, nati sui social, affermano che la star del K-pop stia uscendo segretamente con l’attrice sudocoreana e questo sin dal 2018.

Nello specifico, uno YouTuber ha sollevato i sospetti affermando che Jungkook e Lee Yoo Bi hanno lasciato indizi sulla loro storia d’amore segreta, sotto forma di foto e post sui social media.

Nel video, il creator in questione ha condiviso un paio di post delle due star. Così ha individuato delle presunte coincidenze sospette (vestiti e braccialetti abbinati), affermando che i due stiano nascondendo la loro relazione.

Tuttavia, l’agenzia di Lee Yoo Bi ha smentito ogni voce e ha affermato che l’attrice il cantante non lo conosce nemmeno e che non si sono mai incontrati.

Un insider ha rivelato a Soompi.com: “Ho sentito parlare delle voci sui loro incontri un paio di volte. Ma per quanto ne so, non conosce nemmeno personalmente Jungkook. Glielo ho chiesto e ha risposto che ha conosciuto SUGA anche se è stato molto tempo fa.”

La fonte ha continuato: “Quando le ho chiesto delle voci sugli appuntamenti, si è messa a ridere. Stava ridendo perché era così ovviamente falso”.

La Bighit Music, a sua volta, ha replicato contro lo YouTuber che ha diffuso voci false affermando che farà causa al colpevole.

Sia Jungkook che Lee Yoo Bi hanno negato la voce, con i loro rappresentanti che affermano che i rumors sono “infondati e falsi”.

Questo è l’ennesimo caso in cui sui membri della band dei BTS circolano delle voci non veritiere. In precedenza, si diceva che V uscisse con la figlia di un albergatore.

Di recente l’artista di Christmas Tree è stato anche associato alla star delle BLACKPINK Jennie dopo che ha iniziato a seguirla per sbaglio su Instagram.