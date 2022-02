L’Amica Geniale 3: anticipazioni della quinta e sesta puntata

L’Amica Geniale 3 torna questa sera con il terzo appuntamento che ci porterà nel vivo della serie. Ancora una volta ritroveremo Elena e Lila, alle prese con importanti cambiamenti nella loro vita: la prima con il ruolo di madre e moglie, la seconda con il desiderio di volersi emancipare attraverso lo studio dei calcolatori.

Nella serie ritroveremo Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle protagoniste, Elena e Lila, stavolta dirette da Daniele Luchetti.

LEGGI ANCHE: L’Amica Geniale 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Guarda l’intervista a Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste de L’Amica Geniale 3

L’Amica Geniale 3 andrà in onda in quattro appuntamenti su Rai 1. Le puntate potranno essere viste anche su RaiPlay. La serie è tratta dalla fortunata saga letteraria di Elena Ferrante, in particolare dal terzo romanzo della saga: Storia di chi fugge e chi resta.

Come già sappiamo, questa è l’ultima volta in cui vedremo le giovani attrici nei panni dei personaggi creati dalla Ferrante. A partire dalla prossima e ultima stagione – adattamento del quarto romanzo, Storia della bambina perduta, i personaggi di Elena e Lila saranno interpretate da attrici più grandi.

Le anticipazioni della terza serata

Episodio 5

Elena sposa la causa femminista e ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze. Sono sporchi, maleducati e trascurati. Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta.

Episodio 6

In villeggiatura, il piccolo Gennaro spesso litiga con le figlie di Elena, lei resta tollerante finché non li scopre mentre giocano al dottore. In una telefonata con Lila, Elena viene a sapere che sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Sconcertata, si reca a Napoli per discuterne di persona con lei.