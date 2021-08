Lady Gaga: Love for Sale è il nuovo album con Tony Bennett

Il prossimo album di Lady Gaga è un nuovo progetto con Tony Bennett. Love for sale è il titolo del disco e verrà rilasciato il 1° di ottobre.

Squadra che vince non si cambia, anche per questo motivo si tratta già del secondo progetto insieme dopo quello risalente a sette anni fa, Cheeck to Cheeck, che si è persino aggiudicato un Grammy.

All’interno dell’album collaborativo ci sono tante cover di grande prestigio, firmate da un autore leggendario come Cole Porter.

Ecco qual è la tracklist di Love for Sale di Lady Gaga e Tony Bennett



Standard edition:

It’s De-Lovely Night and Day Love for Sale Do I Love You (Gaga solo) I’ve Got You Under My Skin I Concentrate on You I Get a Kick Out of You So in Love (Bennett solo) Let’s Do It (Let’s Fall In Love) (Gaga solo) Dream Dancing

Deluxe edition:

Just One of Those Things (Bennett solo) You’re the Top

Qual è il primo singolo estratto e l’anteprima mondiale del video

Per ingannare il tempo d’attesa prima dell’uscita dell’album, la cantante statunitense e l’ultimo grande crooner americano presenteranno in anteprima mondiale il video del primo singolo estratto.

Si tratta del brano I Get a Kick Out of You, fuori ovunque da oggi. Il videoclip andrà in onda venerdì 6 agosto alle ore 18:00 su MTV (Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (Sky 132 e 704).

In occasione dei 95 anni del cantante, inoltre, Tony Bennett e Lady Gaga si esibiranno di nuovo insieme il 5 agosto alla prestigiosa Radio City Music Hall a New York City.