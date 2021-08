I Maneskin: una nuova versione di I wanna be your slave con Iggy Pop

Adesso è ufficiale. I Maneskin collaborano davvero con Iggy Pop e il pezzo in questione è una nuova versione di I wanna be your slave.

Il brano potrà essere ascoltato dal 6 agosto. Nello stesso giorno, oltre alla versione digitale, arriverà anche quella in vinile 45 giri in edizione limitata, con una doppia versione: sul lato A quella con l’Iguana, sul lato B quella originale.

La formazione romana ha raccontato così la collaborazione: “Collaborare con Iggy è stato un onore. Sentirlo cantare il nostro brano, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni, ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band“.

L’ammirazione della band italiana per l’artista statunitense non è in effetti un mistero: I Wanna Be Your Slave è infatti una palese citazione di I Wanna Be Your Dog, hit di Iggy Pop con la formazione The Stooges.

Iggy Pop, dal canto suo, ha commentato così il featuring: “I Maneskin mi hanno dato una grande energia”. La leggenda del punk in passato ha lavorato a stretto contatto con David Bowie e I Green Day ma fino ad ora non aveva ancora realizzato un sodalizio con un artista italiano.

Il video I wanna be your slave, presentato con una première mondiale su YouTube, ha ottenuto in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni, un risultato incredibile che sancisce un nuovo primato italiano sulla piattaforma.

I Maneskin sono intanto tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify grazie agli oltre 50 milioni di ascoltatori mensili e ai più di 2 miliardi e mezzo di streaming totali.