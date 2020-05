KEBI convention: il motore di ricerca che i fan di serie tv aspettavano!

View this post on Instagram

KEBI CONVENTION Kebi Convention è finalmente online! Volete sapere se la vostra Star preferita ha in programma un Fan meeting nella vostra città? Kebi Convention è il motore di ricerca che vi permetterà di farlo! . . ⭐️ Vi basterà andare a questo link: https://convention.kebi.events/ . . Digitando il nome della vostra Star preferita, della Convention, del Promoter o della Location di vostro interesse, potrete scoprire tutti gli eventi che coinvolgono il vostro oggetto di ricerca. E se non ci sono eventi all’attivo, vi basterà contattarci su kebi.events per proporre un nuovo Progetto Kebi! – – – Kebi Convention is finally online! Do you want to know if your favorite Star has a Fan meeting planned in your city? Kebi Convention is the tool that will allow you to do it! . . ⭐️Just go to this link: https://convention.kebi.events/ Type in the name of your favorite Star, Convention, Promoter or Location and find out which events are scheduled. And if there are no events, you can contact us at kebi.events and suggest a new Kebi Project! #kebi #kebiconvention #comvention #star #stars #reachforthestars #fan #fans #fanmeeting #fandom