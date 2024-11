Lady Gaga – Disease: video ufficiale, testo e traduzione

Disease di Lady Gaga è il nuovo singolo dopo l’uscita di Harlequin ed è stato rilasciato venerdì 31 ottobre. Il brano fa da apripista per il settimo album in studio della cantautrice, di prossima uscita.

La canzone, dal suono fortemente distorto e ricco di effetti metallici, è accompagnato da un video dalle atmosfere horror e dagli effetti visivi che ricordano gli esordi di Lady Gaga.

Il video ufficiale

Testo Disease di Lady Gaga

[Intro]

(Ah)

(Ah)

[Verse 1]

There are no more tears to cry

I heard you beggin’ for life

Runnin’ out of medicine

You’re worse than you’ve ever been

[Pre-Chorus]

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

[Chorus]

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya (Cure)

Cure your disease

[Verse 2]

You’re so tortured when you sleep

Plagued with all your memories

You reach out, and no one’s there

Like a god without a prayer

[Pre-Chorus]

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

[Chorus]

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya (Cure)

Cure your disease

[Post-Chorus]

(Ah)

(Ah) Cure your disease

(Ah)

I can smell your sickness, I can cure ya

[Chorus]

Bring me your desire, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I know all your secrets, I can cure ya, oh

Cure your disease

[Post-Chorus]

(Ah) Cure your disease

(Ah) Cure ya

(Ah)

I can smell your sickness, I can cure ya

I can cure your disease

(Ah) Cure your disease

(Ah) Cure your disease

(Ah) Ooh

(Ah) Ooh

Traduzione

[Intro]

(Ah)

(Ah)

[Strofa 1]

Non ci sono più lacrime da piangere

Ti ho sentito implorare per la vita

Stai finendo le medicine

Sei peggio di quanto tu non sia mai stata

[Pre-ritornello]

(Ah-ah) Urla per me, baby

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro

Potrei essere il tuo antidoto stasera

(Ah-ah) Urla per me, baby

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro

Potrei essere il tuo antidoto stasera

[Ritornello]

Potrei fare il dottore, posso curare la tua malattia

Se fossi una peccatrice, potrei farti credere

Ti stendo come uno, due, tre

Gli occhi si rovesciano all’indietro in estasi

Riesco ad annusare il tuo malattia, posso curarti (Cura)

Cura la tua malattia

[Strofa 2]

Sei così torturata quando dormi

Afflitta da tutti i tuoi ricordi

Ti avvicini e non c’è nessuno

Come un dio senza una preghiera

[Pre-Ritornello]

(Ah-ah) Urlando per me, baby

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro

Potrei essere il tuo antidoto stasera

(Ah-ah) Urlando per me, baby

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro

Potrei essere il tuo antidoto stasera

[Ritornello]

Potrei fare il dottore, posso curare la tua malattia

Se fossi una peccatrice, potrei farti credere

Ti stendo come uno, due, tre

Gli occhi si rovesciano all’indietro in estasi

Riesco ad annusare la tua malattia, posso curarti (Cura)

Curare la tua malattia

[Post-Ritornello]

(Ah)

(Ah) Cura la tua malattia

(Ah)

Riesco ad annusare la tua malattia, posso curarti

[Ritornello]

Portami il tuo desiderio, posso curare la tua malattia

Se fossi una peccatrice, potrei farti credere

Ti stendo come uno, due, tre

Gli occhi si rovesciano all’indietro in estasi

Conosco tutti i tuoi segreti, posso curarti, oh

Curare la tua malattia

[Post-Ritornello]

(Ah) Cura la tua malattia

(Ah) Cura ya

(Ah)

Riesco ad annusare la tua malattia, posso curarti

Posso curare la tua malattia

(Ah) Cura la tua malattia

(Ah) Cura il tuo malattia

(Ah) Ooh

(Ah) Ooh

Significato Disease di Lady Gaga

“Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori. Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos e dal tumulto. Mi fa sentire claustrofobica. Disease parla di affrontare quella paura, di affrontare me stessa e la mia oscurità interiore e di realizzare che a volte non riesco a vincere o a sfuggire alle parti di me che mi spaventano. Che posso provare a scappare da loro ma sono ancora parte di me e posso correre e correre ma alla fine incontrerò di nuovo quella parte di me, anche se solo per un momento” ha dichiarato Lady Gaga a proposito della canzone.