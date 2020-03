Lady Gaga: date e biglietti del Chromatica Ball Tour. Niente Italia!

Dopo i due anni di residency a Las Vegas, Lady Gaga tornerà a breve a girare il mondo con il suo nuovo tour! L’artista statunitense ha annunciato pochissime ore fa il Chromatica Ball Tour, una tournée che, per il momento, non passerà purtroppo per l’Italia!

Ecco le tappe del Chromatica Ball Tour di Lady Gaga!

Forse anche a causa della sua brutta esperienza precedente (il Joanne Tour era stato cancellato prima della fine) Lady Gaga ha scelto per stavolta di andare con i piedi di piombo.

Il Chromatica Ball Tour avrà infatti soltanto 6 date, di cui 4 negli Stati Uniti, Canada e due in Europa. I fan italiani potrebbero dunque scegliere se partecipare alla tappa presso lo stadio di Wembley a Londra oppure quella allo Stade de France a Parigi. Tutte le altre, invece, sono forse un “tantino” fuori mano!

Qui sotto trovate dunque il dettaglio delle date del Chromatica Ball Tour di Lady Gaga.

24 luglio Parigi – Stade de France

30 luglio Londra – Wembley

8 agosto Boston – Fenway Park

9 agosto Toronto – Rogers Center

14 agosto Chicago – Wrigley Field

19 agosto Rutherford New Jersey – Metlife Stadium

I biglietti

Vi informiamo che i biglietti per il Chromatica Ball Tour saranno disponibili sul sito di Live Nation a partire dal prossimo 13 marzo. Per le date di Londra e Parigi le prevendite online apriranno alle ore 10:00.

Il nuovo disco di Lady Gaga: ecco Chromatica!

Il Chromatica Ball sarà la prima occasione nel corso della quale potremo ascoltare i pezzi contenuti in Chromatica, il sesto disco di Lady Gaga. L’artista tornerà il prossimo 10 aprile con un progetto discografico che non vediamo l’ora di ascoltare!

L’albu, vi ricordiamo, è anticipato da Stupid Love, il primo singolo ufficiale che apre la strada ad una Gaga rinnovata e pronta a farci scatenare come mai prima d’ora!