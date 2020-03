Quando si crea un’emergenza le persone riescono a dare il peggio di sé e lo stesso pare sia successo alla ragazza di 19 anni che avrebbe contratto il Coronavirus durante il concerto dei Jonas Brothers.

Il caso dopo il concerto dei Jonas Brothers

Mentre pare ormai confermata l’idea che la ragazza sia stata contagiata proprio lo scorso 14 febbraio, qualcuno si è scatenato offendendola sui social anche in modo piuttosto pesante. Il padre, il poliziotto di Pomezia, è attualmente ricoverato in grave condizioni all’Ospedale Spallanzani e questo avrebbe dato vita all’ondata d’odio nei confronti della giovane ragazza, colpevole di essere stata a un concerto ancor prima che fossero accertati i primi casi in Italia.

Secondo quanto riportato da Tgcom24 la ragazza avrebbe ricevuto diversi messaggi poco carini, molti dei quali indirizzati anche al profilo del fratello 17enne. Una situazione che di per sé è già preoccupante per la famiglia si sta rivelando per loro un vero e proprio calvario.

Le cause di questo clima di odio ci sono inspiegabili e invitiamo tutti sempre alla massima cautela oltre che ad essere gentile con gli altri. Pur essendo tutta la famiglia contagiata, madre e i due figli stanno bene e sono a casa.

Il concerto dei Jonas Brothers

Il 14 febbraio ricorderete i Jonas sono stati a Milano per un’unica data al Forum di Assago. Un momento magico per tantissimi fan, che li aspettavano da ormai 10 anni. Un momento indimenticabile perché si è svolto il giorno di San Valentino il che ha reso tutto ancora più speciale per i Jonatics accorsi in massa a questo grande evento. Il concerto era praticamente sold out.