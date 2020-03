La puntata di ieri sera di Riverdale 4 è stata l’occasione per il pubblico di capire il destino reale di Jughead (leggi il recap qui). Tuttavia, da un punto di vista romantico è stata una puntata ricca di bei momenti tra Archie e Betty. Baci, scambi di messaggi che hanno riacceso la speranza per i fan della ship Barchie. Ecco qualche dettaglio in più!

Nella scorsa puntata di Riverdale Betty vive un attimo di crisi e si rifugia (letteralmente) nelle braccia di Archie (KJ Apa). Dopo averla rassicurata sul fatto che lui ci sarà sempre per lei, la ragazza prende l’iniziativa e lo bacia. Gesto subito ripreso da Cheryl che lo invia a tutta la scuola. Un bacio finto? Faceva parte del piano? Sicuramente la sfuriata di Veronica quando l’ha scoperto sembrava molto reale. Inoltre, anche nel finale la ragazza cerca una rassicurazione che tra i due non ci sia nulla. Anche Betty si sente in dovere di confortare Jughead sulla sua fedeltà.

Tuttavia, nel finale dell’episodio Betty scrive un messaggio tenero e ironico all’amico: Spero di non essere stata una pessima baciatrice. Il ragazzo deve trattenersi dal risponderle che la bacerebbe ogni volta che può. Il messaggio che invece le invia è una semplice buonanotte. Sentimenti davvero finti o un fondo di realtà c’è? Per dare un’ulteriore speranza ai fan KJ Apa aveva detto a Buzzfeed: Penso che l’idea di Betty e Archie insieme sia molto bella. Credo che anche ai fan piacerebbe, magari non ora ma in futuro.

Ecco nei post i due bei momenti di Archie e Betty in Riverdale 4X15:

#BARCHIE: i hate accidents except when we went from friends to this!! 👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨 pic.twitter.com/h5oi66cSlS — c (@aftergIowmp4) March 5, 2020