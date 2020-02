Stupid Love, ve l’abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, è il titolo del nuovo singolo di Lady Gaga. Alle 6 (ora italiana) del 28 febbraio, Mother Monster Stefani Germanotta è tornata infatti con un nuovo pezzo pronto a scalare le classifiche mondiali.

Ecco la copertina del singolo Stupid Love!

Il brano, vi ricordiamo, sarà il primo estratto dal sesto album di Lady Gaga, per ora senza titolo né data di pubblicazione ufficiali. Si vocifera, in ogni caso, che l’album si potrebbe intitolare Chromatica.

Ad accompagnare il singolo troviamo un altrettanto scatenato video ufficiale, girato interamente con iPhone 11.

Lady Gaga - Stupid Love (Official Music Video)

Ecco, a proposito, cosa ha dichiarato il regista della clip di Lady Gaga, Daniel Askill, in una recente intervista:

Ovviamente girare con iPhone 11 è un nuovo territorio e come regista è una cosa abbastanza imprevedibile da fare. In effetti esiste un modo piuttosto standardizzato di girare video musicali, spot televisivi e film, in grande, con telecamere molto più costose. Ci siamo divertiti troppo a girare con iPhone 11 pro. Crea molte nuove possibilità e ci permette di sperimentare. In aggiunta, il regista ha specificato: Abbiamo messo gli iPhone su una steadicam professionale e su un drone professionale. Si è trattato di un interessante crossover fra l’utilizzo di iPhones nel mondo reale e quello della capture technology. Il tutto, però, spostato su una scala molto più ampia.

In un’altra intervista concessa a New Music Daily with Zane Lowe su Apple Music, Lady Gaga ha rivelato i dettagli del suo sesto disco. A quanto pare, l’album seguirà la scia di Stupid Love e ci farà ballare davvero un sacco.

Al disco, sappiamo, ha lavorato fra gli altri anche Bloodpop, collaboratore storico di Lady Gaga che ha prodotto fra gli altri alcuni dei pezzi più scatenati di Joanne, di Artpop e Born this way. Il producer, vi ricordiamo, è lo stesso dietro al successo di Sorry di Justin Bieber!