Harry Potter: ecco dove fare il Test sulla Patologia di Potter!

Siete anche voi dei fan di Harry Potter sfegatati come noi della redazione di Ginger? Perfetto! Allora non potete perdervi per nessun motivo al mondo il divertente test sulla Patologia di Potter! Ma di che cosa si tratta esattamente?

Il test sulla Patologia di Harry Potter: ecco cos’è e come funziona!

Per fare il test dovrete CLICCARE QUI! Di test simili su internet ne esistono ormai a bizzeffe. Il loro principio fondante è davvero molto semplice! Vi basterà rispondere ad una (lunga) serie di domande e scoprirete il vostro profilo psicologico!

Nel caso del test sulla patologia di Potter, dopo aver risposto al questionario, vi verrà spiegato a quale personaggio della saga potreste essere associati. Ognuno dei personaggi della saga di Harry Potter ha infatti una psicologia specifica.

Utilizzando la metodologia dei Professori Dr. Sarah E. Shea (M.D.), Dr. Kevin Gordon (M.D.) e associati, i personaggi di Harry Potter possono infatti essere associati a delle diagnosi psichiatriche definite.





Ecco come il test sulla patologia di Harry Potter viene spiegato sulla sua pagina ufficiale, già diventata virale in questi giorni di quarantena: