MET Gala 2022: come vederlo in streaming in Italia

E’ tutto pronto per il MET Gala 2022, la serata fashion più importante dell’anno. La serata di gala del Metropolitan Museum of Art, organizzata da Vogue Usa e la sua direttrice Anna Wintour sta per andare in scena con il sontuoso ed iconico red carpet e, se ciò che accade all’interno è riservatissimo, tutti potremo assistere a ciò che accade sulle scale del MET.

Lo streaming del red carpet del MET Gala 2022 potrà essere visto in diretta sul sito di Vogue.com, sul sito di CondeNast.com, sul sito del Met e sui loro canali social ufficiali. La diretta inizierà da mezzanotte ora italiana.

Il tema e la mostra del MET Gala 2022:

MET Gala si tiene il primo lunedì di Maggio ed è dedicato ogni anno ad una mostra del Costume Institute e quest’anno sia tratta della seconda parte di una esposizione dedicata alla moda americana. Gli host di questa edizione saranno Blake Lively e Ryan Reynolds, Regina King e Lin-Manuel Miranda.

La parte 1 chiamata In America: A Lexicon of Fashion ha debuttato il 18 Settembre 2021 mentre la Parte 2 In America: An Anthology of Fashion, verrà inaugurata ufficialmente il 5 Maggio e mostrata in anteprima agli ospiti del MET Gala. Come ogni anno, il dress code della serata è a tema e le celebrities del Met Gala 2022 hanno dovuto vestirsi secondo il theme: Gilded Glamour. Letteralmente glamour dorato.

Il termine gilded significa ricoperto d’oro, ma si riferisce anche alla Gilded Age, un periodo molto importante della storia americana, in particolare di New York alla fine dell’800. Si tratta di un periodo di boom economico nel quale sono nate molte nuove aziende, soprattutto nelle industrie petrolifere, dei trasporti e finanziarie, creando una nuova classe di “nuovi ricchi”, conosciuti come “new money” che si contrapponevano alle famiglie facoltose provenienti dall’aristocrazia britannica.