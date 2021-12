La casa di carta avrà un remake coreano. Ecco cosa sappiamo finora

Ieri sera durante l’evento per i fan La casa di carta – The legacy ci sono stati annunci interessanti. Abbiamo avuto la conferma ufficiale dello spin-off su Berlino (Pedro Alonso) che uscirà nel 2023. Inoltre, scopriamo che il prossimo anno arriverà su Netflix anche il remake coreano.

Al momento non abbiamo grandi dettagli sulla trama del remake coreano de La casa di carta. Sappiamo per esempio che i personaggi sono gli stessi dell’originale. Presumibilmente anche se con alcuni cambiamenti immaginiamo quindi che la storia rimanga fedele ai temi della resistenza, della lotta politica, della voglia di rifarsi anche se l’ambientazione sarà in Corea del Sud.

Alex Pina, creatore della serie originale, ha parlato con entusiasmo del progetto. I coreani hanno sviluppato il loro linguaggio e la loro cultura audiovisiva per anni. Sono riusciti, come le nostre serie, ad andare oltre i confini culturali e a diventare un punto di riferimento a livello mondiali soprattutto tra i giovani. Se i creatori coreani vogliono adattare Money Heist significa che lo trovano attraente e d’ispirazione.

Sui social girano molte foto con il cast ma Netflix non ha ancora dato conferme ufficiali in proposito.

Ecco l’annuncio del remake coreano de La casa di carta:

Desde Seúl para toda la Resistencia, Park Hae-soo tiene un mensaje: la versión coreana de #LCDP5 llegará este 2022, solo en Netflix.



From Seoul to all the Resistance, Park Hae-soo has a message: the Korean version of #MoneyHeist will arrive this 2022, only on Netflix. pic.twitter.com/mTNQ9MpX4L