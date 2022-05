La Casa di Carta Corea: Primo teaser trailer della nuova serie Netflix

Una rapina senza precedenti. Così Netflix ha definito La Casa di Carta Corea, il remake coreano della celeberrima serie tv spagnola. Dal 24 giugno, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma la prima stagione

La prima sinossi del remake de La casa de papel parla di un gruppo un gruppo di disperati che girano sotto il travestimento di una maschera. Gli uomini e le donne del gruppo hanno deciso di unirsi sotto la guida di una mente criminale conosciuta solo come “Il Professore”. Il loro scopo? Mettere a segno la più grande rapina che la Corea abbia mai visto.

Guarda il primo trailer di La Casa di Carta Corea:

Nel trailer scopriamo che nel mondo in cui è ambientata questa nuova versione de La Casa di Carta, la Corea del Nord e del Sud si sono riunite, ma che questo ha portato solo all’arricchimento di chi era già ricco. I protagonisti sono pronti a fare la rapina più grande della storia e la Tokio coreana annuncia: “Faremo cose molto brutte“.

Cosa sappiamo sulla serie:

Money Heist: Korea – Joint Economic Area, ovvero La Casa di Carta Corea è il remake coreano della serie spagnola e può vantare un cast di tutto rispetto. In particolare, presterà il volto all’iconico Professore, personaggio reso famoso dall’interpretazione di Álvaro Morte, l’attore Yoo Ji-tae. Accanto a lui, come già anticipato, ci sarà Park Hae-soo, già conosciuto in Squid Game, cui spetterà il non facile compito di impersonare il “nuovo” Andrés de Fonollosa, ovvero Berlino.

Oltre ai due attori ci saranno Kim Yunjin (Raquel Murillo), Jun Jong-seo (Tokyo), Lee won- Jong (Mosca) Kim Ji-hun (Denver), Jan Yoo-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-Hoon (Helsinki) e Lee Kyu-ho (Oslo).

Alex Pina, creatore della serie originale, ha parlato con entusiasmo del progetto. “I coreani hanno sviluppato il loro linguaggio e la loro cultura audiovisiva per anni. Sono riusciti, come le nostre serie, ad andare oltre i confini culturali e a diventare un punto di riferimento a livello mondiali soprattutto tra i giovani. Se i creatori coreani vogliono adattare Money Heist significa che lo trovano attraente e d’ispirazione”.