La casa di carta: Netflix rilascia nuovi dettagli sul remake coreano

Qualche mese fa vi avevamo informato che La casa di carta avrebbe avuto un remake coreano (i primi dettagli qui). Oggi Netflix ha rilasciato un annuncio con il protagonista ufficiale ovvero Park Hae che abbiamo già conosciuto in Squid Game. Ecco alcuni dettagli

I nuovi episodi, almeno da quanto possiamo vedere nel teaser trailer, “arriverà presto” in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio. Il titolo sarà Money Heist: Korea – Joint Economic Area. Il remake coreano de La Casa di Carta può vantare un cast di tutto rispetto. In particolare, presterà il volto all’iconico Professore, personaggio reso famoso dall’interpretazione di Álvaro Morte, l’attore Yoo Ji-tae. Accanto a lui, come già anticipato, ci sarà Park Hae-soo cui spetterà il non facile compito di impersonare il “nuovo” Andrés de Fonollosa.

Oltre ai due attori ci saranno Kim Yunjin (Raquel Murillo), Jun Jong-seo (Tokyo), Lee won- Jong (Mosca) Kim Ji-hun (Denver), Jan Yoo-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-Hoon (Helsinki) e Lee Kyu-ho (Oslo).

La prima sinossi del remake de La casa de papel parla di un gruppo un gruppo di disperati che girano sotto il travestimento di una maschera. Gli uomini e le donne del gruppo hanno deciso di unirsi sotto la guida di una mente criminale conosciuta solo come “Il Professore”. Il loro scopo? Mettere a segno la più grande rapina che la Corea abbia mai visto. Insomma il remake ricalca la trama originale in un nuovo contesto come già successo per la versione asiatica di Pretty Little Liars.

Ecco l’annuncio con il protagonista del remake coreano de La casa di carta:

Dal gioco del calamaro alla rapina del secolo: Park Hae-soo sarà Berlino nel remake coreano de La casa di carta, in arrivo nel 2022. pic.twitter.com/MH0vxqemU1 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 18, 2022