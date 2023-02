Berlino arriva su Netflix: tutto sullo spin off de La casa di carta

A seguito della conclusione de La casa di carta Netflix ci riprova con Berlino, serie che vuole portare ancora una volta sul piccolo schermo l’omonimo personaggio. La serie sarà uno spin off dedicato proprio a Berlino e le vicende saranno collocate prima rispetto a quelle avvenute ne La casa di carta.

Berlino, il trailer della serie

Annunciata lo scorso anno la serie riporta sullo schermo l’ormai iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso, forse uno dei più amati dell’intero franchise insieme al Professore.

Proprio lui, a proposito della serie prequel, aveva dichiarato:

Siamo alla fine di un ciclo e ne inizia un altro. Berlino è un personaggio che ha dato molto e continuare a interpretarlo è un peso e una responsabilità ma spero gli autori continuino a rischiare con lui. Tremare è una cosa positiva, ti fa emozionare e sentire vivo come essere sul bordo di un precipizio.

Quando arriverà in streaming

Berlino arriverà in streaming su Netflix a dicembre. Ancora non è stata ufficializzata la data di lancio della serie.

Il cast della serie

Oltre a Pedro Alonso, che riprenderà i panni di Berlino, non è ancora noto chi altri interpreterà la serie. Sicuramente possiamo aspettarci delle sorprese, non ci resta quindi che attendere per saperne di più.

Di che cosa parlerà Berlino

Come già accennato gli eventi della serie sono antecedenti rispetto a quanto avvenuto ne La casa di carta. Non vogliamo fare spoiler per chi non l’avesse ancora vista ma è chiaro che Berlino racconterà una storia tutta nuova. Nello specifico di un colpo messo a segno dal ladro a Parigi e molto probabilmente di una storia d’amore a esso connessa.

A oggi non sappiamo con certezza se e quali riferimenti a La casa di carta ci saranno nella nuova serie.