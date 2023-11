Berlino: ecco il trailer della serie spin-off di La casa di carta

I fan di La casa di carta saranno felici di sapere che è ora disponibile il trailer di Berlino, la nuova serie spin-off della famosa serie spagnola in uscita il 29 dicembre solo su Netflix. Ecco il trailer e tutto quello che dovete sapere su Berlino.

Berlino: la serie spin-off di La casa di carta

La sinossi della serie

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che frutta milioni. Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

Quando debutterà Berlino?

BERLINO, lo spin-off de La casa di carta che debutterà il 29 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie è composta da 8 episodi. Non sappiamo ancora se verrà rinnovata per una seconda stagione.

Il cast della serie

Pedro Alonso ritorna nel iconico ruolo di Berlino. Al suo fianco, la sua nuova banda: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un genio dell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña – Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) è Cameron, una ragazza impulsiva che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández(Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda. Itziar Ituño (La casa di carta) e Najwa Nimri (La casa di carta) fanno il loro ritorno rispettivamente come le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra.

Samantha Siqueiros (Señora Acero), Julien Paschal (Un anno, una notte), Masi Rodríguez e Rachel Lascar (Dalla mia finestra: Al di là del mare) completano il cast di BERLINO.

