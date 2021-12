La casa di carta 5 recensione: Il finale tra adrenalina, dramma ed emozioni

Da venerdì Netflix ha reso disponibili sulla piattaforma streaming gli ultimi cinque episodi della serie spagnola La casa di carta. Il primo volume di questa quinta parte non ci aveva entusiasmato ma la conclusione invece ci ha emozionato. Ecco una breve recensione

L’inizio della parte conclusiva è in medias res e ci riporta esattamente là dove era finito il quinto episodio. Tokyo (Ursula Corbero) ha sacrificato sé stessa per dare una possibilità alla banda e la sua morte ha sconvolto tutti. Ognuno reagisce a suo modo ma piano piano anche Il professore riesce a riprendere in mano la situazione. In questa ultima parte più e più volte siamo convinti che il colpo sia destinato al fallimento. Il ritmo cambia spesso così come le carte in tavolo e torniamo all’adrenalina delle prima stagione che ci era mancata nella prima parte.

Il professore però è il mago dell’inganno e riesce sempre a trovare una via di fuga anche nel momento in cui sembra impossibile. Di questi ultimi episodi abbiamo apprezzato la colonna sonora, la drammaticità di alcuni momenti che ci hanno fatto entrare in empatia con i personaggi e soprattutto il ritmo. Nessuno episodio appare lento e i flashback rendono ancora più intrigante la trama che si costruisce pezzo dopo pezzo per completare un puzzle.

Abbiamo amato rivedere Berlino, Tokyo e vedere le alleanze e gli equilibri cambiare continuamente. Non ci sono regole all’inferno, afferma Palermo ad un certo punto. Ed episodio dopo episodio capiamo quanto questo sia vero. Il finale de La casa de papel ci ha emozionato e riportato indietro alle prime stagioni che ci avevamo fatto innamorare di questa serie. La conclusione non appare scontato e non provoca né vincitori né vinti ma accontenta tutti. Tuttavia, le cose belle finiscono e priva di rovinarle bisogna fermarsi e mettere un punto.

Scopri qui come finisce la rapina de La casa de papel