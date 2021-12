La casa di carta: Lo spin-off Berlino ci sarà! La conferma da Pedro Alonso

La conclusione de La casa di carta è sempre più vicina e per celebrare il gran finale a Madrid ieri sera ha avuto luogo un evento. Lo abbiamo seguito in diretta streaming e tra i momenti più emozionanti c’è stato l’annuncio dello spin-off su Berlino. Ecco i primi dettagli e le parole di Pedro Alonso.

L’evento La casa de papel – The legacy emoziona fin dai primi minuti grazie alla sigla cantante dal vivo da Cecilia Krull. Dopo quasi due anni di pandemia non siamo più abituati agli eventi con il pubblico dal vivo e sentire gli applausi e le grida, con tutte le precauzioni, è sempre qualcosa di bello. Pedro Alonso è della stessa idea. Infatti descrive l’atmosfera di ieri sera vibrante e magica come negli ultimi tempi poco capitava.

Riguardo allo spin-off sul suo personaggio ha affermato di essere molto felice. “Siamo alla fine di un ciclo e ne inizia un altro”, ha detto. “Berlino è un personaggio che ha dato molto e continuare a interpretarlo è un peso e una responsabilità ma spero gli autori continuino a rischiare con lui. Tremare è una cosa positiva, ti fa emozionare e sentire vivo come essere sul bordo di un precipizio”.

Tempo fa anche Alvaro Morte aveva manifestato entusiasmo sullo spin-off Berlin. “Io e lui (Pedro Alonso ndr) abbiamo un rapporto meraviglioso”, ha affermato il protagonista de La casa de papel. “Se ci fosse la possibilità di uno spin-off o di un qualunque progetto con Pedro sarebbe felicissimo di farlo”.

Chissà se rivedremo anche il Professore per ora sappiamo solo che rivedremo Berlino e questo ci basta.

Ecco l’annuncio di Berlin solo su Netflix nel 2023:

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix.

This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4

