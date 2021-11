Squid Game è disponibile anche in italiano! Le reazioni sui social

Da oggi la serie dei record Squid Game è disponibile anche doppiata in italiano. La notizia ha diviso il pubblico di Twitter. C’è chi è felice del doppiaggio ma sperava arrivasse prima per evitare di perdere la vista leggendo i sottotitoli. Altri lodano il doppiaggio italiano e alcuni ironizzano sulla scelta: Perché non farla doppiare a Zerocalcare?

Speriamo che per la seconda stagione (già confermata) i tempi del doppiaggio siano più veloci!

Ecco le reazioni del pubblico italiano su Twitter:

Dopo che me so cecata, da oggi la serie #SquidGame è disponibile anche in versione doppiata in italiano.

Li mortacci vostra! — 🅾️sservaMy👁️ (@OsservaMy) November 30, 2021

sono fan dei drama e delle serie TV in lingua originale, ma almeno così scoprirete il bellissimo mondo dei drama #SquidGame — Selene (@saturnsthoughs_) November 30, 2021

Io : non guarderò mai #SquidGame

Netflix : ma abbiamo messo la voce Alessandro Quarta nel trailer dell doppiaggio in italiano (conosciuto anche come la voce di Berlino nella casa di carta,helms in una notte da leoni ecc)



Ok ora avete la mia attenzione. https://t.co/zxS7H9BYd5 — Daniele Marini (@Danielonwskiii) November 30, 2021