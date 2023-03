Berlino: Itziar Ituño e Najwa Nimri si uniscono al cast della serie prequel di La Casa di Carta

Novità per Berlino, la serie prequel e spin-off dell’iconica serie Netflix La Casa di Carta. Poco tempo fa la piattaforma streaming dalla grande N aveva distribuito il primissimo teaser trailer di Berlino, rivelando anche il mese d’uscita dello show: dicembre 2023. Ora Netflix comunica che all’interno della serie ritroveremo anche Itziar Ituño e Najwa Nimri, nei ripetitivi ruoli di Raquel Murillo e Alicia Sierra. Itziar Ituño e Najwa Nimri si uniscono quindi al cast di Berlino. Ora i fan di La Casa di Carta possono quindi gioire.

A dare l’annuncio sono le dirette interessate. Itziar Ituño e Najwa Nimri comunicano, con un video diffuso dagli account social di Netflix, il loro ritorno nei panni delle protagoniste di La Casa di Carta.

