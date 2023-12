Berlino, la recensione della serie tv

Berlino, la serie spin-off di La casa di carta debutta oggi su Netflix ed è pronta ad intrattenere coloro che non vedono l’ora di tornare in compagnia della banda più famosa del mondo. Nuovo team, nuova rapina ma stesse atmosfere, forse con anche molto più romance rispetto alle stagioni precedenti. Berlino è l’indiscusso protagonista ma non mancano nemmeno i personaggi comprimari. Ecco la nostra recensione di Berlino.

Berlino, la recensione della serie spin-off di La casa di carta

Berlino, la serie tv spin-off di La casa di carta, è più interessata ad approfondire le relazioni romantiche tra i personaggi rispetto che alla rapina. Ma tranquilli Berlino è il grande protagonista e le vibes della serie madre ci sono tutte.

Il 29 dicembre approda su Netflix Berlino, la prima stagione della serie prequel e spin-off di La casa di carta, show interamente dedicato all’amato personaggio interpretato da Pedro Alonso. O meglio e le sue follie d’amore sono i principali oggetti della trama ma non mancano anche i comprimari che ritengono siano la forza della serie.

La serie tv racconta una rapina che Berlino, che già si faceva chiamare così ai tempi, ha commesso anni prima dell’inizio delle vicende narrate in La casa di carta. Il team è completamente diverso ma le modalità di operare sono le stesse: scopolosità e precisione sono all’ordine del giorno la follia e gli imprevisti però sono in netta superiorità.

Questo Berlino è un Berlino spensierato avvolto dalla bramosia dell’amore, ha appena rotto con la sua terza moglie ma non esista ad imbarcarsi in una nuova relazione passionale con la moglie dell’uomo a cui sta per rubare 44 milioni di euro.

I componenti della banda sono completamente diversi rispetto a quelli di La casa di carta, ugualmente problematici ma forse più semplici. Il romance anche in questo caso è il grande protagonista della serie e il pubblico si troverà a simpatizzare più per una o per l’altra ship. Parigi, luogo in cui sono ambientate le vicende, si avverte ma forse non troppo.

L’adrenalina c’è ma come vi accennavamo le vicende romantiche prendono quasi il sopravvento sulla rapina e finiscono per essere le vere protagoniste della serie. Ritroverte nel cast sia Alica Sierra che Raquel Murillo ma non ci sarà nessun cameo del professore.

Ad ogni modo è palese che questa sarà solo la prima di diverse stagioni della serie quindi chissà se lo show arriverà a raccontarci fino all’inizio di La casa di carta sicuro una comparsata la farà.

Se avete amato La casa di carta e siete rimasti orfani della vostra serie del cuore tranquilli perchè qui ritornarete a casa, non sarà lo stesso ma non è male.

Berlino è quel guilty pelature che durante le feste fa bene allo spirito. Intrattiene e diverte ed è questo che deve fare.

Potrebbe interessarti anche: