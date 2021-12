La casa di carta – The legacy: Cos’è successo durante l’evento streaming

La conclusione de La casa di carta è sempre più vicina e per celebrare il gran finale a Madrid ieri sera ha avuto luogo un evento. Lo abbiamo seguito in diretta streaming ed ecco una breve recensione in attesa del 3 dicembre!

L’evento La casa de papel – The legacy emoziona fin dai primi minuti grazie alla sigla cantante dal vivo da Cecilia Krull. Dopo quasi due anni di pandemia non siamo più abituati agli eventi con il pubblico dal vivo e sentire gli applausi e le grida, con tutte le precauzioni, è sempre qualcosa di bello. Dopo pochi minuti il cast fa il suo ingresso e ci è dispiaciuto non vedere subito Ursula Corbero e il professore. Tuttavia, non potevano mancare e Tokyo fa il suo ingresso da vera protagonista dopo circa una quarto d’ora mentre Alvaro Morte arriva dopo circa un’oretta. Nairobi ha invece salutato il pubblico da remoto non potendo essere presente.

Il cast ha commentato le emozioni durante le riprese, i rapporti con i colleghi che sono quasi una famiglia ma non solo. Jaime Lorente e Miguel Herran hanno intenerito il pubblico affermando che l’amore è ciò che fa fare follie ma che può anche cambiarci in positivo. C’è stato poi spazio per riflettere sul ruolo dei personaggi femminili sempre molto forti e indipendenti. Abbiamo poi visto anche un’anteprima del videoclip della versione di Becky G di Bella Ciao e scoperto che Chase Stokes di Outer Banks fan di Money Heist (titolo inglese de La Casa de Papel).

Percepiamo poi che la serie ha raggiunto davvero tutto il mondo grazie a domande di fan dall’India e dal Brasile. L’attesa era tutto per qualche piccola anticipazione che ovviamente c’è stata (anche se senza spoiler). Insomma l’evento è stato pensato per i fan e per celebrare una serie che, stagione più stagione meno, ha incollato il pubblico allo schermo. Tuttavia, come ha sintetizzato Alvaro Morte: “Bisogna saper metter un punto alle cose belle prima di rovinarle”.

Durante l’evento ci sono stati anche due annunci importati: lo spin-off su Berlino e la versione coreana de La Casa di Carta!