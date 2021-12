Aka7even tra i possibili concorrenti di Sanremo 2022

Aka7even sarebbe uno dei concorrenti per la categoria Big della prossima edizione del Festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione, non ancora confermata ufficialmente, il settimanale Chi.

Forte dei suoi successi certificati platino e della vittoria come Best Italian Act ai recenti EMA, il nostro Luca Marzano sarebbe dunque pronto per calcare uno dei palchi più ambiti in Italia. Ovviamente i fedelissimi fan di Aka sono in delirio per questa notizia.

Ecco chi dovrebbe salire sul palco di #Sanremo2022 secondo le indiscrezioni di @chimagazine 🔥 pic.twitter.com/DHDCMFO4uu — AMICI NEWS (@amicii_news) December 1, 2021

Anche se non abbiamo ancora la conferma effettiva della partecipazione di Aka7even a Sanremo, non dovremo aspettare poi molto.

La rosa dei Big che gareggeranno al Teatro Ariston agli inizi del prossimo febbraio, infatti, verrà presentata ufficialmente durante la finale di Sanremo Giovani 2021 che andrà in onda il 15 dicembre su Rai Uno.

In attesa di sapere se Aka sarà davvero uno dei cantanti in gara, possiamo leggere il suo primo libro, il romanzo biografico intitolato 7 vite, e ascoltare il suo nuovo singolo 6 PM.

Ecco i 16 possibili nomi dei Big di Sanremo 2022

Emma

Elisa

Boomdabash

Rettore con Ditonellapiaga

Aka7even

Tecla con Alfa

Rkomi

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Ariete

Orchestraccia

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Il Tre

Gianni Morandi