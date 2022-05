Hunger Games: Tom Blyth interpreterà Snow nel prequel

Sono passati ormai diversi anni dalla conclusione della saga cinematografica di Hunger Games eppure le ambientazioni distopiche nate dalla fantasia di Suzanne Collins stanno per tornare al cinema con un prequel.

Già annunciato non troppo tempo fa The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, questo il titolo del film, pare che stia prendendo forma alla Lionsgate – che ancora una volta si occuperà della parte produttiva. Il film sarà l’adattamento del romanzo prequel uscito in libreria nel 2020.

Grande protagonista di questa storia prequel sarà Coriolanus Snow che abbiamo già conosciuto grazie alla fantastica performance di Donald Sutherland. A vestire i panni del personaggio da giovane ci sarà invece Tom Blyth. Nato nel 1995 l’attore è noto al grande pubblico per la sua performance in Billy the Kid e The Gilded Age.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes sarà diretto ancora una volta da Francis Lawrence. L’uscita nei cinema è prevista per novembre 2023, i fan di Hunger Games dovranno quindi aspettare ancora un po’.

Nel frattempo è stata però resa nota la trama del film:

Molti anni prima di diventare il tirannico Presidente di Panem, il 18enne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il suo lignaggio in via d’estinzione, una famiglia storicamente fiera caduta in disgrazia nella Capitol post conflitto. Con l’avvicinassi della decima edizione degli annuali Hunger Games, al giovane Snow viene assegnato il ruolo di mentore di Lucy Gray Baird, ragazza tributo dell’impoverito Distretto 12.

Una nuova avventura che farà sicuramente battere il cuore ai fan della saga letteraria e cinematografica che ha saputo far sognare e conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo, facendo luce sul destino di un personaggio dalle molte ombre.