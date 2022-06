Pokémon GO Fest 2022: dove si svolge, come partecipare e curiosità

Dopo due anni di attesa a causa della pandemia, torna il Pokémon GO Fest 2022 l’evento dedicati agli appassionati di Pokemon e dell’app che dal 2016 permette ai trainers di scovare nuovi personaggi leggendari.

La conferenza stampa

Noi di Gingergeneration.it abbiamo partecipato alla conferenza stampa per la presentazione di questa nuova e incredibile edizione. Tantissime le novità previste per quest’anno per portare a tutti i partecipanti qualcosa di unico e inimitabile. A presentarla direttamente i due ideatori John Hanke, CEO di Niantic, e Michael Steranka.

Le città e le date

L’evento si svolgerà in 3 città diverse che non hanno mai ospitato prima d’ora questo show. Inoltre non sarà un evento solo per i cacciatori di Pokemon ma permetterà agli stessi di vivere appieno le città nelle quali si svolgerà.

Tre manifestazioni a partire da luglio che culmineranno il 27 di agosto con un evento internazionale per tutti gli appassionati.

Inoltre in ogni tappa gli allenatori potranno incontrare un’Ultracreatura nella loro Ricerca Speciale:

Berlino (1-3 luglio 2022) – Pheromosa

Seattle (22-24 luglio 2022) – Buzzwole

Sapporo (5-7 agosto 2022) – Xurkitree

3 cose da sapere su Pokémon Go Fest 2022

Un evento completamente immersivo per onorare il supporto dei fan. Non solo lo show ma anche mostrare la bellezza delle città. Oltre 200 Pokemon unici per questo evento ed è la prima volta in assoluto! Hanno pensato a fare le cose veramente in grande. Sono stati coinvolti diversi content creator che parteciperanno ai tre diversi eventi nelle città scelte. I trainer potranno così incontrare i loro idoli tramite la formula dei meet&greet, sempre molto apprezzata in questi eventi.

Pokemon Go Fest 2022: dove acquistare i biglietti

I biglietti per tutti i tre eventi live del Pokémon GO Fest sono già in vendita e acquistabili direttamente sul sito ufficiale di Niantic. Per poter accedere basterà registrarsi alla piattaforma utilizzando i propri dati di accesso dell’app Pokémon Go.