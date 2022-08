Hunger Games: Viola Davis entra nel cast come villain del film

Viola Davis è entrata a far parte del cast di Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente. L’attrice vestirà i panni di Volumnia Gaul, il capo degli Strateghi della decima edizione dei giochi di Panem. L’attrice va a completare un cast già ricco, capitanato da Tom Blyth e Rachel Zegler.

I commenti sul casting di Viola Davis

I commenti sull’entrata a far parte dell’attrice nella grande famiglia di Hunger Games sono tutti entusiasti. A partire da quelli del presidente di Lionsgate, Nathan Kahane il quale afferma:

I film della saga di Hunger Games si sono sempre distinti per il loro casting di alto livello. Siamo felici di poter continuare questa tradizione con Viola Davis come Volumnia Gaul. La sua formidabile e potente presenza aggiungere davvero molto a questa storia in termini di complessità e minaccia.

Queste invece le parole del regista, Francis Lawrence, il quale tornerà ancora una volta dietro alla macchina da presa per dirigere il prequel della saga:

Dr. Gaul è crudele e creativa, temibile e formidabile. L’esperienza di Snow come operatore politico si sviluppa in gran parte grazie alle sue esperienze con lei come la figura più imponente dei giochi.

Il cast del film

Nel cast di Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente vedremo anche Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage e Hunter Schaffer.

La trama del film

Panem. Il 18enne Coriolanus Snow rappresenta l’ultima speranza per il suo lignaggio in via d’estinzione: una famiglia una volta fiera, poi caduta in disgrazia a seguito del conflitto che ha visto coinvolta Panem.

Alla vigilia della decima edizione dei temibili giochi, al futuro presidente viene affidata Lucy Gray Baird: ragazza tributo dell’impoverito Distretto 12 a cui deve fare da mentore.

Il trailer del film

A proposito del film

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente uscirà nei cinema il 17 novembre 2023. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins edito in Italia da Mondadori.

