Rachel Zegler sarà Lucy Gray Baird nel prequel di Hunger Games

Ci sarà anche Rachel Zegler nel sequel di Hunger Games, Ballata dell’usignolo e del serpente attualmente in fase di produzione. La notizia, confermata qualche ora fa, arriva a seguito dell’annuncio di Tom Blyth nei panni del giovane Snow, futuro Presidente.

Il film sarà l’adattamento del romanzo prequel di Suzanne Collins uscito in libreria nel 2020.

Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente sarà diretto ancora una volta da Francis Lawrence. L’uscita nei cinema è prevista per novembre 2023

Nel film Rachel Zegler, attualmente impegnata sul set del remake in live action di Biancaneve e reduce del successo di West Side Story, vestirà i panni del il tributo del Distretto 12 Lucy Gray Baird.

L’attrice non ha ancora detto la sua riguardo questa nuova interpretazione, così come il regista Francis Lawrence il quale si è invece espresso recentemente in merito al giovane Snow che sarà interpretato da Tom Blyth.

“Coriolanus Snow è molte cose: un sopravvissuto, un amico leale, un tagliagole, un ragazzo che si innamora in fretta e un giovane ambizioso. L’approccio di Tom al personaggio ci ha mostrato tutte le complesse ambiguità di questo ragazzo mentre si trasforma nel tiranno che diventerà“. La produttrice Nina Jacobson ha aggiunto: “L’interpretazione di Tom soddisferà e farà a pezzi tutto quello che pensate di conoscere su Coriolanus Snow; è un incredibile talento che mostrerà perché Snow finisce sempre in cima“.

La trama del film

Molti anni prima di diventare il tirannico Presidente di Panem, il 18enne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il suo lignaggio in via d’estinzione, una famiglia storicamente fiera caduta in disgrazia nella Capitol post conflitto. Con l’avvicinassi della decima edizione degli annuali Hunger Games, al giovane Snow viene assegnato il ruolo di mentore di Lucy Gray Baird, ragazza tributo dell’impoverito Distretto 12.