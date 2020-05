Kylie Jenner: la collezione Kylie Skin arriva in Italia. Ecco quando

Segnate questa data sul calendario. Il 22 maggio la collezione di Skin Care di Kylie Jenner approda nel nostro paese. Ad annunciarlo è stato il brand di profumerie Douglas.

La nuova collezione beauty care va ad arricchire quella già famosa di cosmetici, ancora inediti nel nostro paese. Per il pubblico di fan della popolare ereditiera e del make up in generale questa è una splendida notizia. Non si sa ancora molto sui prodotti e i prezzi in Italia, ma basta dare uno sguardo al sito americano per potersi fare un’idea.

La skin care di Kylie Jenner

Non sappiamo se proprio tutti i prodotti della linea di bellezza saranno lanciati in Italia, ma sappiamo che la sua collezione per la beauty care non comprende soltanto il viso. Labbra, corpo, per esfoliare, idratare e tonificare la pelle. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti, anche i beauty set per provare più prodotti.

I prezzi in America partono circa dai 20 dollari per superare anche i 100 con alcuni dei set che contengono diversi prodotti per la cura della pelle. La collezione sarà sicuramente disponibile solo online in un primo momento (data anche la chiusura dei negozi a causa dell’emergenza Coronavirus) ma rimanete sintonizzati per ulteriori info in merito.