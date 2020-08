Kylie Jenner nel video ufficiale di WAP di Cardi B: ma è polemica

Sono state oltre 50.000 le firme raggiunte da una petizione su Changes.org lanciata per eliminare Kylie Jenner dal video ufficiale di WAP, nuovo singolo di Cardi B e Meghan Thee Stallion. Tutto vero: sono in molti infatti a non aver per nulla gradito la presenza della modella, imprenditrice e influencer. Ma perché mai?



Perché sono nate delle polemiche sulla presenza di Kylie Jenner nel video di Cardi B?

Nel concreto non esiste una reale risposta a questa domanda che possa fugare i vostri dubbi. Secondo alcuni la scelta nasce dal fatto che all’interno del video Kylie “Non c’entrasse nulla”. Altri invece sostengono che Kylie abbia smesso di seguire Meghan Thee Stallion su Instagram. Kylie insomma sarebbe stata ben poco riconoscente, anche se in realtà non ha certo bisogno di visibilità.

Sta di fatto che, in ogni caso, almeno per ora il video di WAP di Cardi B e Meghan Thee Stallion è ancora online, nella sua versione originale con Kylie Jenner.

In risposta alle polemiche e alla petizione Cardi B ha spiegato su Twitter:

Perché ho voluto Kylie nel video? Ha trattato mia sorella e mia figlia in un modo troppo adorabile alla sua festa di compleann. Travis Scott e OffSet sono molto uniti e Kris Jenner mi ha dato dei consigli su alcune delle cose che le avevo chiesto. Inoltre suo marito è un grande amico del mio compagno.



Fra le altre cose, la canzone (che non è esattamente un pezzo “per educande”) vanta una clip ufficiale davvero molto hot. Strano davvero che il video non abbia ricevuto alcuna censura da parte di Youtube, né che sia stato demonetizzato.

WAP, almeno per ora, sembra essere un semplice promo single slegato da qualunque album. La collaborazione non è infatti inserita in alcun disco, anche se di recente Cardi ha dichiarato di essersi messa al lavoro sul suo “Lemonade”. Se così fosse (e se volesse seguire la strada di Beyoncé) la rapper potrebbe avere più di qualche sassolino da togliersi nei confronti del compagno Offset.

Kylie Jenner tra l’altro non è nemmeno l’unica ospite speciale del video. In WAP fa la sua apparizione anche una sexissima Normani!