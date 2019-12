Kylie Cosmetics di Kylie Jenner arriva in Europa nel 2020!

Kylie Jenner lo aveva annunciato che i 12 giorni prima di Natale ci sarebbero state tante sorprese. Una di queste è per le fan europee: nel 2020 Kylie Cosmetics sbarcherà nei punti venditi del colosso tedesco Douglas.

I’m so excited to bring @kylieskin to Europe! I’ll be launching exclusively at Douglas in spring 2020 💕 stay tuned for more… #KylieSkin — Kylie Jenner (@KylieJenner) 18 dicembre 2019

Non è ancora chiaro se in tutti i paesi EU, dove è presente la nota catena di cosmetici, arriveranno i trucchi della giovane ereditiera e miliardaria. Anche se Kylie Jenner ha venduto il 51% delle azioni della sua creatura Kylie Cosmetics, l’ex socia di maggioranza è ancora molto attiva nella produzione di prodotti pensati per le sue clienti e la promozione (ovviamente) via social.

A scanso di equivoci Kylie Cosmetics è nato come web store. I suoi prodotti sono acquistabili anche qui: ovviamente dovete pagare le spese di spedizione. Abbiamo anche noi acquistato in passato un prodotto della nota linea di cosmetici. Qui la nostra esperienza e anche la politica del “no return”.

I prodotti di Kylie Cosmetics saranno, quindi, anche disponibili in negozio. Finora l’imprenditrice aveva aperto solo punti vendita temporanei e ora anche alcune macchinette automatiche, ma non aveva finora mai annunciato una collaborazione con un gruppo e una vera e propria collaborazione per avere i propri prodotti in vendita sugli scaffali.

Kylie Jenner, quindi, sarebbe prossima a lanciare il suo marchio anche in Europa in alcuni specifici punti vendita, dove poter provare e vedere la merce che propone. Un grande cambiamento per la sua linea di cosmetici che finora era rimasta confinata sul web. Cosa ci aspetterà nel 2020? Kylie Jenner riparte dall’Europa?

Non possiamo che aspettare il 2020 per vedere come il marchio di Kylie Jenner si presenterà in Europa e se ci saranno linee pensate solo per il nostro continente.

E tu cosa ti aspetti dalla collaborazione tra Kylie Jenner e Douglas?