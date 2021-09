Kylie Jenner: le prime foto dopo l’annuncio della seconda gravidanza

Kylie Jenner pubblica le sue prime foto dopo l’annuncio ufficiale della sua seconda gravidanza, avvenuto l’altro ieri. Le immagini sono state postate dalla modella e imprenditrice sul suo profilo Instagram. Negli scatti indossa un miniabito bianco e un soprabito che non nascondono il pancione ma che anzi lo mettono in evidenza.

Nelel ultime ore Kylie è stata fotografata, per la prima volta da quando è incinta, anche dagli istancabili paparazzi. I fotografi hanno intercettato infatti la giovane all’uscita da un ristorante in occasione della Fashion Week di New York.

A far sapere a tutto il mondo di essere in dolce attesa non sono stati però i giornalisti ma bensì la stessa 24enne con un video apparso due giorni fa sui social che mostrava il suo test di gravidanza positivo.

In quello stesso video si vedevano l’imprenditrice, il compagno e la piccola Stormi andare in uno studio medico per l’ecografia, successivamente la bambina ha portato i risultati alla nonna Kris Jenner che così ha appreso la bella notizia commuovendosi. Infine, Stormi ha dato un bacio alla pancia della mamma.

Ancora non sappiamo quando il nascituro sarà tra le braccia di Kylie e Travis Scott. Di certo, tuttavia, dentro questa notizia c’è anche la conferma che i due giovani sono una coppia più unita che mai, felice di allargare la loro famiglia.

I gossip sul ritorno di fiamma tra la più piccola della famiglia Kardashian/Jenner e il rapper si sono fatti più insistenti quando hanno posato abbracciati sul red carpet di un evento benefico a metà giugno scorso. In quell’occasione Travis l’ha chiamata “mogliettina” sul palco. Dopo l’annuncio della seconda gravidanza di Kylie Jenner, è ormai chiaro che non si trattava soltanto di rumors ma della realtà.