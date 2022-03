Kylie Cosmetics: arriva la nuova collezione con KendallxKylie (prezzi)

Kylie Cosmetics ha annunciato l’arrivo di una nuova collezione, ancora una volta in collaborazione con Kendall Jenner. KendallxKylie arriverà sul sito ufficiale del brand il 6 aprile (a brevissimo) ed è una collezione estremamente primaverile, come si evince anche dal packaging sui toni del lilla e tutto floreale.

Tutti i prodotti e i prezzi

La collezione è composta da sole quattro tipologie di prodotti e ci sarà anche la possibilità di acquistare l’intera collezione.

Una Palette occhi con 24 shade tutte completamente matt. Un qualcosa di inusuale ma con tanti colori per creare makeup caldi e freddi su vari toni.

Una palette blush e illuminanti, un quad con texture sia in crema che in polvere.

Un set di tre matitoni per le labbre, nuovo must have della stagione, sui toni nude rosati.

Infine un gloss leggermente aranciato ma molto delicato, perfetto come topper o da indossare da solo.

Al momento non si conoscono i prezzi esatti dei singoli prodotti ma saranno in linea con i prezzi delle precedenti collezioni. Dall’Italia si può acquistare direttamente sul sito ufficiale in euro e senza il rischio di dogana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics)

Cosa ne pensate della nuova collezione KendallxKylie di Kylie Cosmetics?