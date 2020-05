Kylie Jenner non è più (o forse non è mai stata?) una miliardaria. Nelle ultime ore, infatti, la celebre rivsta Forbes ha lanciato una vera notizia bomba. A quanto pare non solo l’influencer della stirpe Kardashian non sarebbe più una miliardaria ma, inoltre, nel passato avrebbe mentito sui suoi reali guadagni.













Ma facciamo un passettno indietro. Lo scorso anno Forbes aveva eletto la 22enne Kylie Jenner come la più giovane miliardaria self-made della storia. Una delle principali fonti di guadagno per la splendida e intraprendente Kylie era stata la sua azienza. Il brand Kylie Cosmetics da lei fondato, infatti, era stato rivenduto da lei stessa all’azienda Coty per una cifra totale di 1,2 miliardi di dollari.

Ecco cos’ha scoperto Forbes su Kylie Jenner!

Tuttavia, la rivista Forbes ha deciso di fare un’indagine a riguardo, scoprendo l’impensabile. In base ad una ricerca condotta da Chase Peterson-Withorn e Madeline Berg, sembrerebbe infatti che Kylie Jenner e la madre Kris abbiano “pompato” i dati. Le due avrebbero infatti fornito dei documenti fasulli a prova della loro ricchezza e dei risultati della loro azienda. Ls stessa azienda Kylie Cosmetics, secondo quanto dichiarato da Kylie, avrebbe guadagnato nel 2018 360 milioni di dollari. Secondo l’azienda Coty, invece, i guadagni ammonterebbero a “soli” 125 milioni di dollari nel 2018.





Forbes, senza troppi giri di parole, ha dichiarato che Kylie Jenner ha fornito una dichiarazione dei redditi non corrispondente alla realtà. O, perlomeno, questo è quello che traspare dall’indagine, ed è molto prrobabile che sia così.

Quello che è stato fatto da Kylie Jenner, secondo Forbes, è stato molto simile a quanto già fatto in passato da Donald Trump. In pratica, la famiglia Jenner avrebbe insistito ad invitare i rappresentanti della rivista per “fare sfoggio di quanto sono ricchi, per risultare ancora più ricchi”.

Ad oggi, secondo il magazine, il patrimonio di Kylie Jenner non dovrebbe superare gli 800 milioni di dollari.





Business Insider si è nel frattempo messo in contatto con la diretta interessata. Kylieh. però, non ha voluto commentare le accuse di Forrbes. I critici, in effettii, si erano da sempre accaniti contro la denominazione di “miliardaria che si è fatta da sola”. Sembra in realtà ormai evidente a tutti che Kylie, per quanto “illuminata”, sia in realtà stata aiutata da una famiglia già di per sé molto facoltosa.