Skincare per l’estate 2020: ecco i nuovi prodotti di Sephora!

Healthy, juicy… I nuovi trattamenti skincare per l’estate Sephora Collection ci fanno fare il pieno di natura! Cosa contengono? Minimo il 90% di ingredienti di origine naturale, nessun ingrediente di origine animale e zero oli minerali.

Prodotti buoni, belli e sani per la pelle e sempre a meno di € 10! Gli attivi? SUPER ingredienti provenienti dalla natura, ricchi di vitamine, minerali o acidi, che promettono di sublimare la luminosità, intensificare l’idratazione, ravvivare i coloriti spenti per una pelle più pulita e visibilmente più bella! Dei trattamenti di skincare per l’estate fantastici, proprio come la nostra pelle!

Sul sito Sephora.it, esclusivamente il 30 e il 31 maggio, c’è una promozione con uno sconto del 40% valido sul secondo prodotto meno caro acquistando almeno 2 prodotti Skincare inserendo il codice SKIN40 a carrello. Clicca QUI per approfittarne!

FIBER FACE MASKS – MASCHERE VISO IN TESSUTO

La nuova gamma di maschere per il viso si declina in 8 maschere in tessuto sottilissimo ricavato dall’eucalipto, formulate con il 95% di ingredienti di origine naturali e arricchite con super ingredienti vegetali per soddisfare tutte le esigenze della pelle in 5 minuti di orologio!

Tè matcha: le sue proprietà astringenti opacizzano e purificano la pelle.

le sue proprietà astringenti opacizzano e purificano la pelle. Noce di cocco: i minerali e le proteine in essa contenuti contribuiscono a idratare e lenire la pelle.

i minerali e le proteine in essa contenuti contribuiscono a idratare e lenire la pelle. Anguria: ricca di acqua e concentrata in vitamine, svolge un’azione idratante e tonificante.

ricca di acqua e concentrata in vitamine, svolge un’azione idratante e tonificante. Pompelmo: ripristina la naturale luminosità cutanea (grazie a vitamine, polifenoli e minerali).

ripristina la naturale luminosità cutanea (grazie a vitamine, polifenoli e minerali). Litchi: fonte di vitamine e aminoacidi … idratazione e splendore assicurati!

fonte di vitamine e aminoacidi … idratazione e splendore assicurati! Ananas: enzimi e acidi organici donano luminosità alle pelli KO.

enzimi e acidi organici donano luminosità alle pelli KO. Spirulina: ricca di minerali, vitamine e proteine, questa microalga aiuta a combattere gli agenti inquinanti.

ricca di minerali, vitamine e proteine, questa microalga aiuta a combattere gli agenti inquinanti. Melograno: concentrato in vitamine, contribuisce a tonificare la pelle!

Prezzo: 4,50 €

FACE SERUMS – SIERI VISO

Sieri succosi, formulati con il 96% di ingredienti di origine naturale e arricchiti con estratti vegetali, per risultati immediati e a lungo termine!

Si assorbono subito dopo l’applicazione!

E le esigenze della pelle sono soddisfatte:

– Canapa: il suo olio aiuta la pelle a ritrovare il suo naturale benessere.

– Pompelmo rosa: booster di luminosità, ideale per i coloriti spenti e segnati dalla stanchezza.

– Zenzero: purificante e lenitivo, migliora l’aspetto della pelle.

– Litchi: idratazione e splendore promessi e mantenuti.

Prezzo: 9,90 € – 30ml

Comprali QUI!



ALL-OVER SOLID CLEANSERS – DETERGENTI SOLIDI MULTIUSO

Questi detergenti solidi multiuso per viso e corpo sono formulati con il 98% di ingredienti di origine naturale e arricchiti con estratti vegetali.

Facciamo la nostra scelta (appellandoci al potere di piante e frutti…):

Cactus: preserva l’idratazione cutanea

Carbone: esfolia la pelle

Latte di cocco: dona comfort e morbidezza

Spirulina: vanta proprietà idratanti

E sotto la schiuma? Una pelle liberata dalle impurità con delicatezza!

Prezzo: 4,90 € – 75g

SOS SOOTHING CARE – MASCHERA DOPOSOLE ALL’ANGURIA

Must-have dell’estate, questa maschera doposole all’anguria per il viso e il décolleté in biocellulosa effetto ghiaccio si prende cura della pelle dopo l’esposizione al sole e aiuta a prolungare l’abbronzatura.

Lenisce istantaneamente la pelle surriscaldata dal sole e idrata a lungo la pelle secca, per una pelle fresca e lenita e un’abbronzatura luminosa che dura più a lungo.

Prezzo: 5,90€

Comprali QUI!



SUMMER MASKS SET! – KIT DI MASCHERE PER L’ESTATE!

In questo kit? Tre maschere: litchi, per idratare e aumentare la luminosità della pelle, cetriolo, per defaticare gli occhi e burro di karitè, per labbra idratate e levigate.

E tutto ciò in 15 minuti di orologio.

Prezzo: 7,90 €