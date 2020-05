Kylie Jenner, la collezione Kylie Skin da Douglas: prezzi e come acquistarla

Dal 22 maggio nelle profumerie Douglas è online è disponibile la nuova collezione Kylie Skin firmata da Kylie Jenner. La nuova collezione beauty care va ad arricchire quella già famosa di cosmetici, ancora inediti nel nostro paese. Per il pubblico di fan della popolare ereditiera e del make up in generale questa è una splendida notizia.

Ecco i prodotti di Kylie Jenner disponibili e i prezzi

La missione di Kylie Skin è quella di condividere la propria cura di bellezza con i suoi fan attraverso una linea di prodotti delicati e sicuri. Un totale di 6 prodotti per la cura del viso a partire dal detergente, una mousse delicata per la pulizia del viso; lo scrub alle noci delicato e profumato; il tonico alla vaniglia e anche le creme idratanti. Insieme all’idratante viso Kylie Skin propone anche un siero alla Vitamina C e l’idratante per il contorno occhi.

I prezzi partono da un minimo di 24,99€ fino a un massimo di 34,99€ per i prodotti della collezione. In Italia a differenza dell’America non sono disponibili i set con le mini size ma solo i prodotti in full size.