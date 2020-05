Post Malone: cancellato il concerto a Milano del 17 giugno (info rimborso)

Brutte notizie per i fan di Post Malone, seppur fossero notizie che ormai davamo per scontate. Il tanto atteso concerto del king della trap statunitense a Milano di giugno è infatti stato cancellato.

Il live, di cui vi avevamo parlato qui, era fissato per il prossimo 17 giugno all’Ippodromo SNAi, a pochi passi dallo stadio di San Siro. Purtroppo, però, alla luce dell’emergenza sanitaria legata al dilagare del Covid-19, il concerto non si potrà tenere.

Il live risulta ufficialmente cancellato, il che significa che, sfortunatamente, non è prevista una nuova data.

I fan italiani, che Post Malone l’hanno visto soltanto due anni e mezzo fa al Rock in Roma, dovranno dunque ancora aspettare per vedere il loro idolo. Non ci sarà dunque la possibiltà di ascoltare dal vivo i pezzi contenuti nel suo ultimo, straordinario album, Hollywood’s bleeding, uscito lo scorso settembre. L’album, trainato dai singoli Wow, Sunflowers e Circles, è stato senza ombra di dubbio uno dei progetti di maggior successo dello scorso anno a livello mondiale.

Post Malone: come richiedere i voucher per il concerto di Milano

Come vi avevamo spiegato qui su Ginger Generation, per questo evento e per tutti quelli della prossima estate NON sarà possibile chiedere un rimborso monetario. Tuttavia, chi avesse acquistato un pacchetto VIP sarà direttamente rimborsato per i servizi accessori per i quali aveva pagato.

Il valore del voucher sarà pari a quello indicato dal titolo di accesso cui si riferisce, comprensivo anche del diritto di prevendita; vi sarà pertanto riconosciuto un credito pari all’importo totale indicato sul biglietto per il concerto/spettacolo annullato.

Attenzione: il voucher non comprenderà le somme pagate dall’acquirente alle ticketing company per i servizi d’intermediazione nell’acquisto dei titoli e recapito dei biglietti, ossia delle commissioni che vengono applicate a parte rispetto al titolo di accesso, a fronte di un servizio reso e certificato fiscalmente.

Il voucher riporterà i seguenti elementi essenziali:

Data di emissione

Data di scadenza

Valore del voucher

Organizzatore

Un codice particolare/di controllo/numero progressivo

Si specifica che il voucher non dà diritto all’accesso nei luoghi dei concerto/spettacoloessendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso

Vivo Concerti è la società che ha avuto in gestione l’organizzazione del concerto di Post Malone a giugno 2019. Per maggiori informazioni sul concerto di Post Malone dunque vi invitiamo a dare un’occhiata al loro sito ufficiale.