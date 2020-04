Sofia Carson canta Someday dal Gobbo di Notre Dame (VIDEO)

A Good Morning America, celebre programma mattutino di ABC, Sofia Carson ha intonato Someday tratto dal classico Disney Il gobbo di Notre Dame. L’attrice recentemente apparsa in Pretty Little Liars The perfecionists ha incantato tutti. Ecco qualche dettaglio in più

Sofia Carson ha fatto un’interpretazione bellissima di Someday, scrive ABC nella didascalia del video. Una performance che precede l’evento ABC The Disny Family Sing a Long che vedrà coinvolto anche il cast di High School Musical (scopri i dettagli qui).

Le parole della canzone tratta da Il gobbo di Notre Dame sono ancora più emozionanti se le caliamo nella difficile situazione che il mondo sta vivendo. Someday, when we are wiser, when the world’s older, when we have learned. I pray someday we may yet live to live and let live. We all share someday our fight will be one then.

Parole che emozionano di fronte alla pandemia e alla tragedia che il mondo sta affrontando di fronte al Coronavirus. Queste parole cercano e vogliono dare speranza a tutti perchè verranno giorni migliori. All’inizio la cantante e attrice esordisce con un “Non so se mi stai ascoltando” un modo per rivolgersi a tutti e anche i conduttori ascoltano in silenzio.

Ecco la performance emozionante di Sofia Carson e alcuni commenti sui social: