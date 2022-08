Purple Hearts – Come Back Home di Sofia Carson: Video, testo e traduzione

L’incredibile storia di Cassie e Luke in Purple Hearts stanno conquistando tutto. Ed ovviamente non è passato inosservato l’incredibile talento di Sofia Carson che nel film Netflix interpreta diverse canzoni, tra cui anche l’inedito Come Back Home.

L’attrice e cantante ha pubblicato il video ufficiale della canzone dove la vediamo interpretare il brano al pianoforte sulla spiaggia. Purple Hearts ha come protagonisti Sofia e Nicholas Galitzine ed è un film romantico “haters to lovers”, dove la musicista Cassie ed il soldato Luke decidono di sposarsi per finta perché lei possa avere l’assistenza sanitaria dell’esercito per potersi permettere le medicine per il diabete.

Purple Hearts – Come Back Home:

Nel film Cassie scrive la canzone Come Back Home dopo che Luke viene mandato in missione e la suona per la prima volta via FaceTime per Luke e i suoi compagni quando sono in Iraq. Il personaggio di Sofia suona ancora il brano live all’Alt Fest e poi nuovamente con la sua band, The Loyal, dopo il brano diventa virale. Infine sentiamo una versione strumentale alla fine del film in una scena molto commovente.

Guarda il video ufficiale di Come Back Home di Sofia Carson da Purple Hearts:

Purple Hearts Come Back Home Testo:

We’re drowning in our eyes

Don’t know what we’ll find

I’m not sure, should we fly or fight this?

We’re terrified

Pretending now that we don’t care

The tension climbs across the air

I’m more than scared

I’m drowning in your eyes

I’m terrified

I don’t know what’s happening to me?

Can you hear my pulse beat under me?

Words are getting hard for me to speak

That’s not for me

Letting my fears show ‘til I can face ‘em

Letting my tears go ‘til I can taste them

How do I know where you and I go?

Damn it, I hope you come back home

(Ooh)

Come back home

It’s hard to sleep at night when

It’s do or die

Well, our world spins ‘round and ‘round and

We’re paralyzed

Pretending now that we don’t care

The tension climbs ‘cross the air

We’re more than scared

So lost inside our eyes

We’re terrified

Letting my fears show ‘til I can face ‘em

Letting my tears go ‘til I can taste them

How do I know where you and I go?

Damn it, I hope you come back home

(Ooh)

Come back home

(Ooh)

Come back home

I don’t know what’s happening to me

Can you hear my pulse beat under me?

Words are getting hard for me to speak

That’s not for me

Letting my fears show

Letting my tears go

How do I know where you and I go?

Damn it, I hope

Letting my fears show ‘til I can face ‘em

Letting my tears go ‘til I can taste them

How do I know where you and I go?

Damn it, I hope you come back home

(Ooh) ohh

Come back home

(Ooh) ohh

Come back home

Purple Hearts Come Back Home Traduzione:

Stiamo affogando nei tuoi occhi

non sapendo cosa avremmo trovato

Non sono sicura, dovremmo volare o combattere la cosa?

Siamo terrorizzati

Facciamo finta che non ci importi

La tensione sale nell’aria

Ho più che paura

Sto affogando nei tuoi occhi

Sono terrorizzata

Non so cosa mi sta succedendo?

Riesci a sentire il battito dentro di me?

Sto facendo fatica a pronunciare le parole

Non fa per me

Lascio andare le mie paure finché non riesco ad affrontarle

Lascio andare le mie lacrime finché posso assaggiarle

Come posso sapere sono andiamo io e te?

Maledizione, spero che tu torni a casa

(Ooh)

Come back home

E’ difficile dormire la notte quando

è questione di vita o di morte

Bene, le nostre parole girano e girano

Siamo paralizzati

Facciamo finta che non ci importi

La tensione sale nell’aria

Ho più che paura

Sto affogando nei tuoi occhi

Sono terrorizzata

Lascio andare le mie paure finché non riesco ad affrontarle

Lascio andare le mie lacrime finché posso assaggiarle

Come posso sapere sono andiamo io e te?

Maledizione, spero che tu torni a casa

(Ooh)

Torna a casa

(Ooh)

Torna a casa

I don’t know what’s happening to me

Can you hear my pulse beat under me?

Words are getting hard for me to speak

That’s not for me

Letting my fears show

Letting my tears go

How do I know where you and I go?

Damn it, I hope

Letting my fears show ‘til I can face ‘em

Letting my tears go ‘til I can taste them

How do I know where you and I go?

Damn it, I hope you come back home

(Ooh) ohh

Come back home

(Ooh) ohh

Come back home

Purple Hearts – Trama: