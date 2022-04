KJ Apa e Isabel May saranno i Wonder Twins nel nuovo film del DC Universe

KJ Apa sta per diventare un supereroe! L’attore di Riverdale e Isabel May di Alexa & Katie sono stati scelti per interpretare i Wonder Twins nel nuovo film del DC Universe per HBO Max. Nello specifico, KJ interpreterà Zan mentre May sarà Jayna, ovvero due gemelli alieni del mondo della DC Comics; la trama della serie è ancora segreta, ma Zan è conosciuto per saper cambiare forma, mentre la sorella per trasformarsi in un animale.

Chi sono i Wonder Twins:

Zan e Jayna vengono dal pianeta Exxor e sono stati informalmente istruiti dai supereroi della DC. Nel 1977 fumetto Super Friends di E. Nelson Bridwell e artist Ramona Fradon, si scopre che i due gemelli sono diventati orfani durante una piaga ed adottati da alieni Exorians. Ad un certo punto hanno ricevuto Gleek come animale domestico.

Dopo aver scoperto che Grax vuole distruggere la Terra, i Wonder Twins viaggiano fino al nostro pianeta per avvisare la Justice League. I due gemelli si ambientano alla vita sulla Terra come due studenti svedesi in scambio, che frequentano la Gotham City High School. I Wonder Twins hanno fatto vari cameo nel DC universe negli anni, tra cui le serie tv Smallville, Teen Titans Go! e The Flash.

Il film:

Come vi abbiamo anticipato, non ci sono ancora dettagli sulla trama e sul resto del cast del nuovo film sui Wonder Twins, ma le riprese inizieranno quest’estate ad Atlanta. Sappiamo però che lo sceneggiatore di Black Adam e Rampage, Adam Sztykiel, farà il suo debutto come regista per la pellicola, che ha anche scritto.