Riverdale: Cole Sprouse e KJ Apa a cena con amici a Los Angeles (FOTO)

La quarta stagione di Riverdale ha avuto un finale anticipato (scopri il recap qui). Il cast in questi mesi ha fatto parlare di sè in vari modi e in particolare il gossip ha concentrato l’attenzione sulla rottura tra Cole Sprouse e Lili Reinhart. L’attore durante una recente manifestazione è stato arrestato (scopri i dettagli) e ieri ha subito false accuse di molestie sessuali. Venerdì però ha trascorso una serata spensierata con KJ Apa, Madeline Petsch e altri amici. Ecco qualche dettaglio e foto!

Just Jared ci informa che la rimpatriata ha avuto luogo a Silver Lake (California). In un ristorante all’aperto alcuni fotografi hanno immortalato Cole Sprouse, KJ Apa, Madeline Petsch di Riverdale insieme ad altri amici. Nei giorni scorsi KJ Apa era stato accusato di non aver dimostrato il suo sostegno al Black Lives Matter sui social. L’attore si è (giustamente) difeso dichiarando che le opinioni o il supporto non vanno giudicati in base alla quantità di post su Twitter o Instagram.

Ecco alcune foto della cena di Cole Sprouse e KJ Apa (di Riverdale):