Sofia Carson annuncia l’album di debutto: titolo e data d’uscita

Sofia Carson ha rivelato che il suo album di debutto sta per arrivare.

La voce di My Little Pony: Una nuova generazione ha rilasciato musica per anni ma fino ad ora nessun progetto discografico completo.

Il titolo dell’album d’esordio di Sofia sarà omonimo e non dovremo aspettare ancora a lungo per la sua uscita.

“Il mio album di debutto sarà tuo il 25.3.22. Sii ancora il mio cuore pulsante”, ha condiviso l’artista su Twitter.

“Ho fantasticato su come avrei intitolato il mio primo album da quando io ne ho ricordi”, ha detto a E! News. “Quando si è trattato di prendere la decisione un paio di mesi fa, in realtà è stato davvero semplice perché, per me, la mia arte e la mia musica sono un riflesso del mio cuore. È quello che sono, quindi per me aveva senso solo che il mio primo album fosse intitolato Sofia Carson“.

Sofia ha aggiunto: “Sai, ogni volta che condivido un pezzo della mia musica con il mondo, è come se condividessi un piccolo pezzo del mio cuore. Con questo album, mi sento come se stessi condividendo tutto il mio cuore, tutta me stessa, ed è una cosa bellissima”.

“È un privilegio poter fare dell’arte che rifletta chi sono e condividerla con il mondo”, ha continuato. “Allo stesso tempo, è un po’ terrificante, ma in un modo davvero elettrizzante ed entusiasmante.”

L’album di Sofia Carson sarà “una storia d’amore su una ragazza che si innamora, solo per essere fatta a pezzi. Tuttavia, è la storia di una ragazza che sopravvive”.

Il più recente singolo di Sofia Carson, intitolato Loud, è stato pubblicato all’inizio di quest’anno. Ecco il video ufficiale della canzone, in attesa dell’uscita dell’album.