Naya Rivera: l’ultimo post dell’attrice insieme al figlio

La conferma della morte di Naya Rivera è arrivata ieri, 13 luglio, dopo che il suo corpo è riemerso dal Lake Piru dove lo scorso 8 luglio era scomparsa. Al momento del fatto si trovava insieme al figlio, il piccolo Josey Dorsey di appena 4 anni con il quale aveva organizzato una gira in barca proprio al lago.

In una zona che è stata decretata balneabile anche dalla polizia, qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. Le probabili correnti hanno spinto via Naya che, prima di cedere alla potenza dell’acqua, potrebbe aver messo in salvo il suo piccolo. E proprio insieme a lui è l’ultimo post pubblicato dall’attrice di Glee su Instagram. “Just the two of us – solo noi due” si legge nella didascalia della foto in cui abbraccia e bacia con l’amore di una mamma il suo piccolo.

L’ultimo post di Naya Rivera

Alla notizia della sua scomparsa subito in molti si erano mossi per le ricerche e per dare il loro supporto tra cui la sua amica e compagna di avventure, Heather Morris (Brittany in Glee). Il giorno in cui è stato rinvenuto il cadavere parte del cast della serie si trovava proprio nel luogo in cui è venuto l’incidente per stare vicini alla famiglia Rivera.