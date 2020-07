KJ Apa criticato dopo la condivisione di un video sul Coronavirus. I dettagli

KJ Apa, noto come Archie Andrews nella serie CW Riverdale, ha condiviso un video (poi cancellato) con una pericolosa teoria sul Coronavirus. I fan, e in generale molte persone sui social, hanno iniziato a criticarlo per questo gesto. Ecco qualche dettaglio in più

Nel video in questione un medico afferma che il Coronavirus sarebbe poco più di un normale raffreddore. Ritiene quindi assolutamente inutile indossare delle mascherine per proteggersi. La clip che “invita l’America a svegliarsi” è stata rimossa da Facebook e da YouTube ma non prima che KJ Apa potesse condividerla scatenando le polemiche. Nel suo staff qualcuno lo ha poi probabilmente invitato a cancellare la storia su Instagram ma in molti ormai l’avevano visto. Qualcuno può togliere i social media a KJ Apa? Scrive una pagina fandom di Riverdale su Twitter.

Un altro utente è ancora più duro con l’attore che ritiene colpevole di una serie di brutti gesti. Quest’anno Apa ha avuto comportamenti molto discutibili. leggiamo nel post. Per esempio, non ha rispettato rigorosamente la quarantena. Ha scherzato sul Coronavirus senza mai chiedere scusa. Ha diffuso un video in cui praticamente invita a non indossare la mascherina e sostiene le opinioni di Trump. Nessuno può più difenderlo dopo tutto questo. Altri utenti gridano all’oltraggio soprattutto perchè l’attore ha un seguito di milioni di followers per la maggior parte giovani a cui non dà un buon esempio. Qualche mese fa l’attore aveva ricevuto altre critiche per non aver supportato il Black Lives Matters (i dettagli qui).

Ecco alcune delle reazioni e delle critiche a KJ Apa su Twitter:

Hey @WriterRAS @RiverdaleWriter @karterhol can one of you please come and collect KJ Apa or take his social media away from him? Him sharing and participating in this FALSE video is SO harmful. KJ needs to grow the fuck out smh #kjapa pic.twitter.com/KgbuBAgh6r — MultiFandomSWRiverdale (@sw_riverdale) July 28, 2020

#KJApa Do you have anything to say Kj? Maybe a word on your r*apist friend? pic.twitter.com/DQL9fWdMCn — April (@Aprilga15004347) July 28, 2020