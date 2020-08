KJ Apa e Sofia Carson protagonisti del film Songbird: Prima foto e trama!

KJ Apa e Sofia Carson saranno protagonisti di uno dei film più attuali dell’anno. I due attori hanno appena finito di girare Songbird, un film ambientato nel 2022, nel quale il mondo è in quarantena per una terribile pandemia… vi ricorda qualcosa?! Entrambi gli attori hanno usato Instagram per annunciare che sono appena finite le riprese e Sofia ci ha regalato la loro prima foto dei loro personaggi.

Visualizza questo post su Instagram SONGBIRD 2020. @kjapa @michaelbay @adamgoodman Un post condiviso da Sofia Carson (@sofiacarson) in data: 31 Lug 2020 alle ore 2:13 PDT

Anche KJ, il quale è stato al centro delle polemiche recentemente per le sue posizioni negazioniste sul Covid-19, ha pubblicato un’immagine del suo ultimo giorno di riprese. “Ho finito SONGBIRD. Ragazzi impazzirete per questo film, E’ davvero speciale. Ho adorato interpretare questo personaggio e mi sento fortunato di aver partecipato al progetto in un periodo così assurdo” ha scritto su IG l’attore di Riverdale.

Trama di Songbird:

Nel 2022 una pandemia ha immobilizzato il mondo e le sue città. Al centro del film la storia d’amore tra un corriere di nome Nico (KJ Apa), che ha una rara immunità, e Sara (Sofia Carson), una giovane artista. Per stare con la ragazza che ama, il nostro eroe dovrà affrontare la legge marziale, vigilanti assassini e una famiglia potente guidata da una matriarca che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sua famiglia e il suo stile di vita.

Songbird è prodotto da Michael Bay e nel cast ha anche Demi Moore.