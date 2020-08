Julie and the Phantoms: Trailer, trama, cast e data di uscita su Netflix

Se sentite la mancanza di film come HSM e Descendants non vi preoccupate perché ci pensa Netflix a colmare il vuoto lasciato da Disney Channel! Dopo il grandissimo successo di Tutte le volte che ho scritto Ti Amo e The Kissing Booth, la piattaforma streaming ha deciso di tornare ad investire sul mondo teen con Julie and the Phantom, una serie originale musicale.

La protagonista della storia è Julie una liceale che ha perso la sua passione per la musica a causa della morte di sua mamma un anno fa. Ma qualcosa rinasce in lei quando incontro tre fantasmi dei membri di una boy band del 1995 ed insieme formano il gruppo: Julie and the Phantoms. La serie sarò su Netflix dal 10 Settembre ed è prodotta dal re dei musical teen in persona: Kenny Ortega. Il che per noi è una garanzia!

Trailer di Julie e The Phantoms:

Julie and the Phantoms | NUOVO trailer della serie | Netflix

Watch this video on YouTube

Trama:

La perdita della mamma avvenuta un anno prima ha spento la passione per la musica nella liceale Julie (Madison Reyes). Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all’improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l’ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall’amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro: Julie and the Phantoms.

Cast e personaggi:

La Band:

Madison Reyes è Julie:

La protagonista Julie è interpretata dalla nuova stella emergente Madison Reyes. E’ l’appassionata frontwoman e pianista del gruppo e sarà proprio lei a creare il gruppo. Fuori dal palco, però è una 15enne che non si sente molto a suo agio con i suoi coetanei; è forte, intelligente, piena di energia ed non ha paura di dire la sua, ma soprattutto una brava ragazza. Julie ama la musica ed è una talentuosa musicista e cantautrice.

La perdita di sua mamma Rose, purtroppo, l’ha sconvolta ed ha perso interesse in molte cose, tra cui la sua passione per la musica. L’arrivo dei Phantoms le ricorda il suo amore per la musica e riaccende la scintilla.

Charlie Gillespie è Luke: Fantasma, chitarrista e vera e propria rockstar. Luke è sicuro di se e piacevole, ma ha un segreto e sta nascondendo un passato doloroso. Sotto il suo aspetto da duro, c’è un animo vulnerabile, sensibile e romantico. E’ molto concentrato e farebbe di tutto per avere successo. Lui e Julie hanno una chimica esplosiva sia sul palco che lontano da riflettori. Owen Patrick Joyner è Alex: Fantasma, batterista e colui che tiene emotivamente la band insieme. Talentuoso, nevrotico e autoironico. Quando incontra Willie, scatta subito qualcosa di romantico. Jeremy Shada è Reggie: Fantasma, bassista e ragazzo semplice con un grande cuore. Un bravo ragazzo che adora fare scherzi. E’ molto positivo e senza pensieri, ma non vede l’ora di lasciare la sua impronta nel mondo della musica.

Altri membri del cast: Booboo Stewart (Willie), Cheyenne Jackson (Caleb), Carlos Ponce (Ray), Sonny Bustamante (Carlos), Jadah Marie (Flynn), Sacha Carlson (Nick), Savannah Lee May (Carrie).

Dal regista e coreografo premiato agli Emmy® Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) Julie and the Phantoms è la nuova serie musicale come affrontare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce. Basata sulla serie originale brasiliana Julie e os Fantasmas scritta da Paula Knudsen, Tiago Mello e Fabio Danesi.