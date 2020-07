Descendants 4 ci sarà? Secondo Sarah Jeffery è possibile

Descendants avrà un quarto capitolo? Ne ha parlato Sarah Jeffery che nella saga interpreta Audrey che è la figlia della principessa Aurora (La Bella Addormentata) e del Principe Filippo.

In una recente intervista, l’attrice 24enne ha risposto riguardo la possibilità di un quarto film o anche di uno spinoff:

Io sento che Descendants 4 potrebbe esserci davvero, ma anche uno spinoff potrebbe esserci, con nuovi personaggi, figlie e figli di principi e principesse e di altri cattivi. Abbiamo veramente un numero infinito di possibilità. Sarò per sempre grata alla saga e alla famiglia che mi ha permesso di avere e dell’esperienza che mi ha permesso di vivere, per questo motivo amerei se si facesse qualcosa. Se Audrey esistesse in una nuova storia di Descendants o in un altro film sarei molto felice per lei. Penso che sarebbe straordinario.

Un quarto capitolo non è dunque impossibile. Piuttosto, viene naturale chiedersi se abbia ancora senso continuare senza Cameron Boyce.

L’adorato Cameron è scomparso all’improvviso lo scorso luglio, lasciando un vuoto incolmabile soprattutto fra gli appassionati telespettatori di Disney Channel. Per non parlare, ovviamente, dell’immenso dolore che la sua dipartita ha causato alla sua adorata famiglia e ai membri del cast di Descendants. Di recente, a proposito, Dove Cameron ha avuto la possibilità di parlare del futuro del franchise dedicato alle storie dei figli dei cattivi Disney.

Cameron Boyce, morto a soli 20 anni per un attacco di epilessia, interpretava in Descendants in ruolo di Carlos, il figlio di Crudelia de Mon.

La famiglia di Cameron, vi ricordiamo, ha deciso di rendere omaggio al figlio in un modo molto toccante. La Cameron Boyce Foundation, questo il nome dell’associazione fondata dai genitori dell’attore, si occuperà di combattere la violenza fornendo assistenza ai giovani dotati di talento artistico.