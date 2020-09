Fifa 21: tra gli artisti della soundtrack Tha Supreme e Dani Faiv

070 Shake Morrow

Aitch MICE

Alfie Templeman Wish I Was Younger

Anitta Me Gusta con la partecipazione di Myke Towers

Biig Piig Don’t Turn Aroundfifa

Buju Banton Unità

Carlos Sadness x Bomba Estéreo Aloha

Celeste Stop This Flame

Chløë Black Sacrifice

De Lux Cool Up

Domino Saints BUYA

Dua Lipa Love Is Religion – The Blessed Madonna Remix

Dylan Fraser Vipers

Everything is Recorded 01:32 AM / WALK ALONE con la partecipazione di Infinite Coles & Berwyn

Fireboy DML Scatter

Glass Animals Heat Waves

ICEKIID ErruDumEllaHvad

Joesef Does It Make You Feel Good?

KAWALA Ticket To Ride

LA Priest Beginning

La Vida Boheme MANOS ARRIBA

LARRY PINK THE HUMAN MIGHT DELETE LATER

Leyma been a minute

Louis The Child Big Love (con EARTHGANG)

Low Island Don’t Let The Light In

Madame Gandhi Bad Habits

Mike Sabath Good Energy

Naïka Water

Nia Wyn Who Asked You

Nnena Work It Out

Oliver Malcolm Switched Up

Oscar Lang Apple Juice

박혜진 Park Hye Jin Like This

Peel Citizen X

Priya Ragu Good Love 2.0

Royal Blood Trouble’s Coming

Steam Down Etcetera con la partecipazione di Afronaut Zu

Still Woozy Finestra

Tame Impala Is It True

tha Supreme no14 con la partecipazione di Dani Faiv

The Snuts That’s All It Is

Trooko No Es Mi Culpa con la partecipazione di Diogo Piçarra