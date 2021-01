Vuoi labbra più carnose? Prova Volumizing Extreme

Ah, le labbra carnose, che sogno! Certo, potrebbe essere raggiungibile con la chirurgia, ma chi ha tanti soldi per farsi operare? E pure le iniezioni di acido ialuronico sono decisamente molto costose, dato che l’effetto è comunque destinato a sparire e a dover essere ritoccato nel giro di qualche mese.

Allora, che fare? Continuare a darsi pizzicotti alle labbra per renderle più turgide non è una soluzione, ma come possiamo avere delle labbra tutte da baciare pur non ricorrendo a costosi interventi di chirurgia plastica o estetica?

La soluzione per voi starà nelle prossime righe, nelle quali analizzeremo da vicino un prodotto della linea Catrice decisamente da provare, per non rischiare di toglierci la mascherina e…non avere più labbra al di sotto!

LET’S PUMP YOUR LIPS, BABY!

Ora, fermiamoci un momento a riflettere: quanto sarebbe bello avere sempre con noi, comodamente in borsetta, un prodotto che, una volta messo, ci faccia sentire come nuove, grazie a labbra decisamente più rimpolpate e voluminose? Pensate: togliersi la mascherina e lasciare tutti di stucco (ovviamente a debita distanza, a meno che non si sia già molto intimi!).

Benissimo, sappiate che un simile effetto è possibile, ed è possibile averlo sempre a portata di mano, grazie a Catrice Volumizing Extreme Lip Booster: un plumper che farà delle nostre labbra un’opera d’arte.

Ma grazie a cosa, di cosa si tratta, insomma? La risposta è semplice: se per il burrocacao Catrice aveva optato per la menta, per dare più volume alle labbra, in questo lucidalabbra ha deciso di alzare l’asticella, utilizzando…il peperoncino!

Avete letto bene: grazie all’effetto del peperoncino le nostre labbra rinasceranno in un paradiso di turgore, lungi dall’infiammarsi, ovviamente, perché il quantitativo è davvero ridotto e chiaramente il prodotto è super testato. Se questo risultato un po’ vi spaventa, provate a leggere le recensioni al prodotto (che, vi ricordiamo, sono tutte rilasciate da acquirenti verificate, almeno sui migliori siti): certo, parlano di un lieve pizzicore, ma più simile a ciò che fa una caramella alla menta che a un’indigestione di peperoncino!

Non solo: questo lucidalabbra ci dona anche un “effetto specchio” in grado di ingrandire anche l’effetto ottico dell’aspetto delle nostre labbra. Oltre a questo, dobbiamo tenere a mente che non si tratta di uno di quei lucidalabbra che ci impiastrano e si appiccicano ovunque, quasi impedendoci di parlare: se scorrete le recensioni, noterete che molte clienti apprezzano proprio il fatto che questo prodotto non tenda ad appiccicare, lasciando alle labbra un aspetto naturale, seppur rimpinguato.

Quindi, cosa aspettare? I prezzi dei negozi online non ci lasciano più scuse: potremo avere le labbra che abbiamo sempre desiderato, baciare ranocchi che diventeranno principi sotto ai nostri occhi (o forse no. Anzi, probabilmente no!), e regalarci una coccola dal punto di vista estetico, perché sappiamo che in questo periodo ne abbiamo davvero bisogno.

A volte basta davvero poco: un nuovo paio di scarpe, una messa in piega fatta con cura o…un nuovo lucidalabbra capace di regalare alla nostra bocca un effetto glossy da paura!